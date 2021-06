¿Cuál es el futuro de Cataluña? ¿Los posibles indultos cambiarán el escenario de negociación entre el Gobierno de Sánchez y el Govern? ¿Qué tiene que cambiar o qué pasos hay que dar para que se produzca un auténtico acercamiento entre los catalanes y el resto de españoles con el que dar por superada la crisis territorial? A estas y otras preguntas ha tenido que hacer frente en Más Vale Tarde el exministro de Sanidad y actual líder de la oposición en Cataluña Salvador Illa.

"Además de la mesa de diálogo entre los dos gobiernos, hacen falta dos cosas más", ha señalado Illa, que ha ahondado en esta cuestión: "Primero, una mesa de diálogo en Cataluña que nosotros ya hemos propuesto en el Parlament. Porque tiene que haber diálogo en Cataluña con todos los partidos que tenemos representación parlamentaria porque hay posiciones muy diversas". El otro elemento indispensable para mejorar la situación es, según el exministro, una "dosis de lealtad en la política española respecto a Cataluña".

Para matizar esta declaración, Illa ha recordado que en 2017, año en el que se produjo la declaración unilateral de independencia, el PSOE "estuvo al lado" del Gobierno de España: "Yo no aprecio el mismo nivel de lealtad del partido de oposición. No quiero decir que se comparta el enfoque, pero en un asunto de tanto calado como la situación en las relaciones entre cataluña y España sería deseable que se tuviera más en cuenta lo que necesita el estado, y no lo que necesita a corto plazo un partido".

Así ha cargado el exministro de Sanidad con el papel del PP en esta cuestión, advirtiendo que todos los dirigentes políticos están "obligados a explicar" lo que ha sucedido y sigue sucediendo en Cataluña: "Estoy obligado a pelear por que mi proyecto político obtenga un respaldo amplio y luego explicarlo. Me recorro Cataluña, hablo con colegas del resto de España e intento trasladar lo que hay allí".

¿Qué hubo allí? Illa ha sido tajante: "Allí hubo un intento de ruptura unilateral y se aplicó el marco de estado de derecho". Sin embargo, ha añadido: "Dentro de este estado de derecho hay un punto muy importante que prevé en los indultos una fórmula posible para solucionar esto". Para concluir su intervención, Illa ha insistido en que "el anhelo" que percibe en la sociedad catalana de forma mayoritaria es "el de pasar página y mirar al futuro", y ha sentenciado: "Tenemos que pasar página y tener una mirada larga".