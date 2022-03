Juan Antonio Luna está más que decidido a adentrarse en Ucrania para reencontrarse con sus dos hijos (de seis y cuatro años) y su mujer, atrapados ahora en el país en guerra, a unos 65 kilómetros de Kiev. En Más Vale Tarde, el español ha explicado cómo será el viaje al que se enfrenta, con un vuelo desde Córdoba hasta la ciudad polaca de Cracovia, y una travesía aun por decidir para traspasar la frontera.

"No considero que haya un padre o madre que esté en mi situación y no haga lo que yo estoy haciendo", ha explicado durante la entrevista, en la que ha explicado que sus hijos y su mujer fueron al país a visitar a su fmailia y ahora no pueen volver.

Las opciones que baraja para llagar hasta donde ellos están son complicadas. Una opción sería ir en un tren fletado a Kiev; otra en un autobús a Liviv; y otra con un transporte privado que debería quedarse a algunos kilómetros de la frontera en territorio ucraniano. Asegura que valorará lo más seguro y más rápido, y que la ultima posibilidad que valora es la de cruzar a pie la frontera.

Luna afirma que aparentemente en la zona en la que se encuentra su familia "no hay peligro, es una zona muy rural y hoy día no es objetivo militar". Aunque la situación es insegura, admite, porque la información que hoy es verdad "en horas está desfasada" y "los planes rusos cambian".

Su mujer, ha explicado, "tiene inseguridad pero también quiere que estemos la familia juntos y así podremos hacer más por nuestros hijos". Con esta difícil decisión, ha indicado", ha encontrado "apoyo absoluto y comprensión absoluta". Solo desde el Ministerio de Exteriores le han advertido de que no es recomendable ir, y por ello, cuenta, asume la responsabilidad de su decisión.