El portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados critica duramente la gestión de la pandemia del Gobierno madrileño: "El curso escolar no es un cometa que de repente llega, empieza todos los años los mismos días". Además, Íñigo Errejón recuerda que "los profesores llevaban avisando hace mucho".

"Ya no es solo incompetencia sino negligencia", afirma Errejón, que destaca que "a uno le puede sorprender un hecho imprevisto como el virus, pero que a uno le sorprenda el inicio del curso cuando siempre es los mismos días es para que uno deje el cargo que tiene".

El líder de Más País asegura que Ayuso "debería haberlo planificado" y, que "si no lo ha hecho el Gobierno nacional debería tomar cartas en el asunto". "No se puede dejar a los madrileños y madrileñas solos en el desastre que es Ayuso", insiste Errejón, que pide a Pedro Sánchez que "no tome a la población de Madrid como rehén en una pugna con Ayuso": "Debe amparar a los ciudadanos porque el Gobierno de PP y Cs en Madrid es un verdadero caos".

"La gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid está siendo un desastre que se está cebando con los barrios populares de los trabajadores", critica Íñigo Errejón en Más Vale Tarde, en donde explica que "hay muchos más contagio en los barrios más humildes y trabajadores", ya que "es mucho mas difícil guardar las medidas de seguridad".

"Me da la sensación de que las administraciones se están pasando la patata caliente", señala el político, que insiste en que "en este toma y daca quien más sufre son los usuarios y trabajadores de los servicios públicos por lo que "el Gobierno nacional debe actuar y tomar medidas".