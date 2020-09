Íñigo Errejón, portavoz de Más Madrid en el Congreso, ha aquejado que "no haya nadie al volante" en la Comunidad de Madrid. "No es que el Gobierno que hay no nos guste, es que no hay Gobierno, es un gobierno fallido", ha espetado Errejón, que ha asegurado que la máxima expresión de ello es que el vicepresidente ya ha tenido que pedir ayuda al Gobierno central.

"Cuando el Gobierno nacional decretaba los estados de alarma, el trío que sostiene al des-gobierno madrileño salió a decir que el Gobierno quería quitarles competencias, y cuando se las han devuelto no han sabido que hacer con ella", ha explicado Errejón, que ha asegurado que la situación en la capital es "de un absoluto caos".

"Todos los madrileños saben que si llaman a centro de salud no se lo van a coger porque no hay suficientes medios, que si piden una prueba les puede tardar 10 o 15 días, que si sus hijos se ponen malos es muy difícil conciliar, que no hay rastreadores", ha añadido.

Errejón ha insistido en que no se puede aludir a "la excusa" de la sorpresa que sí se podía usar en marzo. Además, ha asegurado que las medidas que no se han tomado "han golpeado sobre todo a los vecinos de los barrios y los pueblos más humildes": "La solución del Gobierno es estigmatizarlos como ciudadanos de segunda y decir que hay que encerrarlos excepto para ir al colegio o a trabajar".

El líder de Más País ha insistido en que "el virus entiende de si puedes teletrabajar, de si trabajas de cara al público, de si tienes una casa de 200 metros cuadrados o de 40, de si vas a trabajar en coche o en un vagón abarrotado... claro que entiende de clases sociales, de desigualdad".

Errejón ha catalogado como "un insulto" que Ayuso considere que los contagios sean por "la forma de vida" de algunos ciudadanos, y ha reiterado que la solución "no es encerrarles en casa": "Es tomar medidas para fortalecer los servicios públicos, y el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni quiere ni sabe hacerlo".

Por eso, ha dicho, el Gobierno "tiene que intervenir en la Comunidad de Madrid": "No nos puede dejar solos", ha espetado.

Sobre la posible moción de censura a Ayuso, el líder de Más País ha asegurado que "hay que sacar el desastre de Ayuso en la Comunidad de Madrid" y que en este sentido, "Aguado tiene que decidir lo que quiere ser".

"¿Por qué sigue manteniendo el desgobierno absoluto? Hay que dar un paso adelante", ha incidido Errejón, que ha asegurado que "no basta con lamentarse". Además, ha reiterado que "si el jefe de la oposición no está dispuesto" (en referencia al PSOE), ellos tomarán la iniciativa. "Ciudadanos todavía prefiere ser el que acompaña la vergüenza y el caos de Ayuso que formar la alternativa", ha espetado.