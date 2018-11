EXPLICA QUÉ QUERÍA TRANSMITIR CON LA PINTADA

"No es una profanación, es una acción artística", así justifica Enrique Tenreiro haber pintado sobre la tumba de Franco. El artista afirma que no quería hacer daño a los franquistas, y les pide perdón si así ha sido. Además, explica que párroco de la basílica no le quiso perdonar y le amenazó con ir a juicio.