La actriz y humorista Anabel Alonso ha defendido en Más Vale Tarde que los comentarios machistas que se escucharon a reporteros gráficos durante la gala de los Goya no son hechos aislados: "Hay una tendencia a juzgarnos así, a descalificar".

Alonso ha insistido en la necesidad de "no meter a todos los hombres en el mismo saco", pero ha recalcado que "no son actuaciones aisladas": "Igual delante de la gente no lo hubieran dicho, pero con otros colegas es bastante cotidiano".

En una entrevista con Mamen Mendizábal con motivo del 8M, la actriz y humorista feminista ha reivindicado la dura realidad a la que se tienen que enfrentar las mujeres a diario.

"Me alegro que se les haya escapado este audio, porque esta es la realidad. No es que sea la excepción, este es el pan nuestro de cada día", ha lamentado la actriz.

Además, Anabel Alonso ha contestado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus polémicas palabras sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"Irene Montero tiene su valía. En ningún momento en el caso contrario se diría nada de eso", ha defendido Alonso, que ha asegurado que "Irene Montero está tan o más cualificada que cualquier otra mujer, sea o no la mujer del vicepresidente".

La actriz ha respondido así a estas palabras de la presidenta: "No creo que una feminista pueda ser ministra por ser 'la mujer del vicepresidente'". "Me parece tal aberración... es ruin, bajo y sobre todo mentira", ha zanjado.