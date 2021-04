El actor Jordi Sánchez ha querido lanzar un mensaje en Más Vale Tarde tras pasar 24 días intubado en la UCI a todas aquellas personas que no se toman en serio el coronavirus.

"Siempre piensas que esto le va a pasar a otro y que no vas a llegar a este extremo", ha lamentado el actor, que ha asegurado que jamás se esperó acabar en la UCI por el SARS-COV-2: "Estaba haciendo la serie con unas medidas rigurosísimas, nos miraban con lupa".

Sin embargo, afirma, "hay un momento que el actor se tiene que quitar la mascarilla y si te han hecho la prueba el lunes y quien sea se ha contagiado el martes, el miércoles te lo pega...".

"Soy prudente, pero me ha tocado", ha aseverado el actor, que asegura que en su caso, y a pesar de pasar por la UCI, nunca tuvo sensación de falta de aire: "Nunca me ahogué. Por eso también a lo mejor fui tarde al hospital".

Además, Jordi Sánchez ha asegurado que se le queda "mal cuerpo" cuando ve imágenes de fiestas ilegales: "Da la sensación de que no va a terminar nunca". Por eso, les envía un mensaje: "Entiendo que con 20 años tienes muchas ganas de fiesta y que es muy complicado... para cada uno es complicado gestionar esto. Pero bueno, nos ha tocado esto, a mis abuelos les tocó ir a la guerra. A cada uno le toca lo que hay y tienes que hacer un esfuerzo. Si no no vamos a acabar con esto". Ahora, casi recuperado, el actor espera estar al 100% "en un par de meses", según estiman los médicos.