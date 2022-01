¿Se banaliza con la situación de crisis sanitaria que vive actualmente el planeta entero a la hora de referirse a la llegada de ómicron como la 'pandemia de los resfriados'? Esta es la pregunta que el periodista y presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha lanzado a Carmen Cámara, miembro de la Sociedad Española de Inmunología, atendiendo a los últimos datos que indican que ahora la letalidad por el COVID es mucho menor a la registrada hace un año.

"Ómicron ha variado tanto que se parece mucho a sus primos hermanos, que son los virus de los catarros que tenemos todos los inviernos", ha explicado Cámara, que ha asegurado que cada vez cuentan con más datos en clínicas y laboratorios que "nos dicen que ómicron es realmente una forma mucho más leve del COVID y no afecta a pulmones". Para explicar mejor esta cuestión, ha puesto como ejemplo a varios de sus pacientes que sufrieron un contagio del virus.

"Yo llevo pacientes con inmunodeficiencia, gente que nace con defectos genéticos, y tenemos algunos que, según sabemos, no han respondido nada a la vacuna y están asintomáticos con ómicron", ha destacado la experta, que recuerda no obstante lo que se dice "muchas veces" en la comunidad científica ante escenarios como este: "Es más peligroso un virus muy contagioso aunque sea leve que un virus muy mortal aunque contagie menos".

¿Es esta entonces la fase final de la pandemia? ¿Acaba todo con ómicron? Cámara cree que esta variante "podría ser una campaña de vacunación casi mundial, pero no lo vamos a saber hasta el invierno que viene, cuando lleguen otra vez los virus respiratorios". Así, ha insistido en que ómicron "podría ser el plus que nos hacía falta a la respuesta inmunitaria", y ha añadido: "Teníamos unas vacunaciones que nos protegían de enfermedad severa, pero no de contagiarnos otra vez".