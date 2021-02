Antes de que se produjese la declaración el extesorero del PP, Luis Bárcenas, señalando directamente a Esperanza Aguirre en la trama Púnica, que investiga la caja B del Partido Popular, Mamen Mendizábal preguntaba a la expresidenta de Madrid, imputada en la causa, si esta declaración podría ponerla en aprietos a ella o al PP.

La expresidenta del Partido Popular madrileño defendió entonces que ella "desde luego" no tenía conocimiento de la financiación ilegal del partido en el que aun milita. Y apuntaba además que Bárcenas declararía contra ella "para recibir beneficios penitenciarios".

Una semana más tarde, Luis Bárcenas ha asegurado ante el juez que entregó junto con Álvaro Lapuerta un sobre con 60.000 euros de un constructor a Esperanza Aguirre en el despacho que la expresidenta de la Comunidad de Madrid regentaba en Génova.

Tras esta declaración, la también expresidenta de la Comunidad de Madrid ha negado haber recibido dicho sobre y ha anunciado que se querellará contra Bárcenas.

Tensa respuesta de Aguirre en MVT

La entrevista de Esperanza Aguirre en Más Vale Tarde fue de lo más tensa con preguntas constantemente interrumpidas y evitando algunos temas. La expolítica consideró "una vergüenza que se puedan sacar de la cárcel a condenados a 30 y 40 años para que me incriminen a mi porque soy la medalla de oro que quiere la Fiscalía".

Pero cuando Mamen Mendizábal insistía en preguntar "si la información que tiene Bárcenas a usted puede comprometerla o poner en aprietos al PP", Aguirre respondía: "Yo no sé qué información tiene pero le aseguro que a mi no me puede comprometer".