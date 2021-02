El extesorero del PP, Luis Bárcenas, declarará próximamente en la trama Púnica que investiga la caja B del Partido Popular, en la que Esperanza Aguirre está imputada. En Más Vale Tarde, la expresidenta del Partido Popular madrileño ha defendido que Bárcenas declarará contra ella "para recibir beneficios penitenciarios". Cuando Mamen Mendizábal, presentadora del programa, ha querido indagar con más preguntas sobre la causa, la tensión se ha adueñado de la entrevista.

Aguirre ha mantenido que si Bárcenas quiere colaborar con la justicia, "lo que tiene que decir es de dónde ha sacado los 40,9 millones de euros que le dijo al juez que tenía en Suiza". También ha afirmando que "desde luego" no tenía conocimiento de la financiación ilegal de la formación en la que aun milita.

Tenga un poco de respeto, que es el que estoy teniendo con usted"

Mamen Mendizábal, presentadora del programa, le ha recordado que el alcalde de Boadilla y Francisco Granados también pusieron el foco sobe ella en sus declaraciones ante la justicia. "¿Tenía usted conocimiento de la caja B del partido?", le ha preguntado, mientras la expolítica no dejaba de interrumpirla. "Tenga un poco de respeto, que es el que estoy teniendo con usted. Si no me quiere responder, lo entiendo, pero deje que la pregunte", ha dicho tajante Mendizábal.

A partir de entonces, el nivel de tensión de la entrevista ha ido en aumento. "Es una vergüenza es que se puedan sacar de la cárcel a condenados a 30 y 40 años para que me incriminen a mi porque soy la medalla de oro que quiere la Fiscalía", insiste Aguirre. Mendizábal, repregunta: "¿Todo es falso?".

Evitando responder, la también expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha quejado por las preguntas, y ha afirmado que ella había pactado hablar de otros temas en el programa. "Me han dicho que veníamos a hablar de Pablo Echenique y Pablo Iglesias", ha mantenido. Mamen Mendizábal no ha dudado en responder: "Entiendo que no quiera hablar de la trama Púnica. Me consta que le han dicho que vamos a hablar de todo porque nosotros no aceptamos condiciones en este sentido", ha zanjado la periodista.

No acepto que haga una retahíla de 60 preguntas que son afirmaciones"

Cuando la entrevista parecía que volvía a reconducirse, Aguirre ha vuelto a quejarse por el desarrollo de esta: "Oiga que no, que no acepto que haga una retahíla de 60 preguntas que son afirmaciones y que no me deje contestar".

"Yo le he preguntado si la información que tiene Bárcenas a usted puede comprometerla o poner en aprietos al PP", ha insistido Mendizábal. "Yo no sé qué información tiene pero le aseguro que a mi no me puede comprometer", ha respondido la política.