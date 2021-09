La lava del volcán de La Palma, en su recorrido hacia el mar, ha arrasado con viviendas y también plantaciones. La zona por la que transcurre la lava es una de las más importantes para el sector del plátano de Canarias, y el desastre causado es incalculable. En Más Vale Tarde, Raúl Martón, presidente de la cooperativa platanera Cupalma avisa de que allí por donde pasa el magma incandescente las tierras quedan "irrecuperables".

Asegura que "es un desastre brutal para La Palma" y que "ya se está dando por perdida la cosecha para este año". "Esta isla es diferente a las demás, el sector platanero no es tan importante en el resto de islas como esta. No es hablar por hablar, esto es una hecatombe económica", ha atestiguado, añadiendo que "el panorama para la isla es muy sombrío si no hay ayudas que lleguen rápido y dinero por donde sea".