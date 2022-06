Un hombre recibió cuatro puñaladas al defender a una mujer en plena calle en Valencia. Vicente es el nombre de ese héroe al que dos jóvenes tiraron al suelo, dándole varias patadas en la cabeza y clavándole una navaja en la rodilla.

Vicente ha atendido a laSexta, reconociendo que no se percató de los navajazos que recibió, uno de ellos en el pecho. "Cuando vi la navaja me quité la camiseta y la cogí con las dos manos para intentar apartar las puñaladas", afirma.

"No me arrepiento. ¿Lo volvería a hacer? Visto lo que me pasó, que me dejaron solo cuando fue a ayudarla...", lamenta Vicente. Iñaki López, al escuchar sus palabras, ha querido mandarle su "más efusivo agradecimiento" por responder así, dándole la "enhorabuena" por su gesto.