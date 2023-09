María Jiménez, fallecida este jueves a sus 73 años, solicitó en más de una ocasión la Medalla de Oro de Andalucía. Su hermana, Isabel Jiménez, asegura que la cantante se ha ido con esa pena, a pesar de que se ha solicitado por recogida de firmas y en redes sociales.

"Porque ella era de aquí, de Sevilla, de Triana y de la calle Betis. A ella le tocaba y no se la han dado", ha expresado emocionada en Más Vale Tarde. La hermana de la recién fallecida asegura que, después de pelearlo tanto, ya le da igual.

"Ya no la necesitamos porque quien la quería era ella y en vida. No ahora, después de muerta yo no la quiero. Su hijo para qué la quiere", denuncia en directo al mismo tiempo que insiste en que a los artistas hay que reconocerlos en vida.