El enfado de Cristina Pardo: "Es un bochorno que se use el dinero público para contratar a novias de ministros en empresas públicas"

Cristina Pardo está indignada con lo que está sucediendo en las filas del PSOE y así lo ha manifestado en Más Vale Tarde, donde ha expresado su preocupación.

"Me preocupa que traten con tan mal nuestro dinero: es dinero público, dinero de todos, que debería estar bien destinado para que no sintamos que nuestros servicios sociales están peor, a pesar de que sigamos pagando impuestos". "Quiero que los traten con más cariño, porque esto es una vergüenza", ha aseverado, y ha añadido: "Es un bochorno que se use el dinero público para contratar a novias de ministros en empresas públicas".

"Estamos viendo que hay riesgo de que los partidos con poder desarrollan dentro de ellos redes más o menos pequeñas de gente que se lucra de la política", dice muy enfadada, y responde a Tania Sánchez cuando asegura que es "injusto" decir eso. "Mira los gobiernos", pone de ejemplo la presentadora.

"Quizá lo que haga falta es mayor transparencia, que hemos sufrido corrupción hasta por parte del jefe del Estado, que está impune", propone Iñaki López en el programa, donde destaca que, "proporcionalmente, España tiene más políticos imputados que Sicilia".