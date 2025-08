"Es una pesadilla": el sufrimiento de una víctima de estafa de DNI que debe casi 30.000 euros

Más Vale Tarde se ha puesto en contacto con Tania, una mujer víctima del robo de sus datos y de suplantación de identidad después de perder su DNI. La joven debe casi 30.000 euros que se ha gastado otra persona y está a la espera de juicio, pero mientras tanto está en una lista de morosos y no puede hacer prácticamente nada.

Y es que todo comienza cuando, meses después de perder su DNI, le roban la cartera con el documento dentro. Desde entonces empieza un calvario de llamadas de abogados, de cuándo va pagar unos préstamos con una entidad bancaria de la que no era cliente y de saber que tiene suscritas hasta tres tarjetas con gastos de 11.100 euros y dos préstamos por valor de 17.000 euros.

"Me llaman de una entidad bancaria que da créditos, y me reclaman uno que no pedí. Me dicen que ya les he devuelto una cuota a través de un banco del que no he sido clienta", comienza.

Luego, todo lo demás: "Resuelta que han abierto cuentas y créditos a mi nombre. Llamo al director del banco y me dice que tranquila... pero no me dieron la hipoteca porque estoy en una lista de morosos".

"Me siento desprotegida"

"He recibido multas de un coche que no he tenido pero ella sí. A mi nombre. De velocidad. Si no pagaba me embargaban la nómina. Llevo desde 2022 esperando para la hipoteca y a día de hoy no sé ya si me la puedo permitir porque ha subido", cuenta Tania.

En ese sentido, a nivel psicológico Tania dice que todo la está afectando "mucho". "Es una pesadilla que no acaba nunca. No paran de llamarme para reclamarme un préstamo que no es mío. Cuando me evado un poco me vuelven a llamar. No puedo financiar nada, ni coger un billete de AVE", relata.

La presunta estafadora, identificada: "Tiene antecedentes por lo mismo. No sé cómo pueden permitir todo esto. Me siento vulnerable y desprotegida".

Tania, además, dice qué es lo que cree que va a pasar: "No tiene sentido que me gaste el dinero del piso en un abogado para que luego ella se declare insolvente".

"Llevo así tres años. La cogieron hace uno... pero claro, hay tantos casos que el mío no se considera urgente. A nivel psicológico esto es bastante grave", concluye Tania.