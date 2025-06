Cristina Pardo, tras saber que el voto de Ábalos podrías ser clave en la ley abolicionista: "Si necesito que la vote él, no la llevo"

La sesión celebrada en el Congreso de los Diputados ha estado marcada por los reproches y las críticas al Partido Socialista, especialmente por los audios filtrados entre José Luis Ábalos y Koldo García, en los que se refieren a mujeres en términos despectivos.

Durante su intervención, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, se dirigió a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con una pregunta directa: "¿Qué sensación le produce escuchar que 'Ariadna está perfecta'?"

A lo que Montero respondió de forma tajante: "Repugnancia y rechazo". Además, la ministra aprovechó su intervención para reprochar al Partido Popular que no apoyase en el Congreso la Ley de Abolición de la Prostitución, una iniciativa impulsada por el PSOE.

Sin embargo, Cristina Pardo, desde Más Vale Tarde, ironizó al conocer que para sacar adelante esa ley el Gobierno necesitaría el voto de José Luis Ábalos: "Por favor, pues yo te digo que no la llevaba, si al final necesito que me la vote Ábalos, no la llevaba".