Edu Galán responde a Ábalos: "Si la excesiva exposición te ha perjudicado, ¿por qué no aprendes y dejas de dar entrevistas?"

Edu Galán reflexiona sobre la entrevista de José Luis Ábalos desde prisión a través de un manuscrito. En este vídeo destaca la "caligrafía" del exministro, pero asegura que lo que dice en ella son "todo elucubraciones".

A falta de una semana de que se inicie el juicio contra él, José Luis Ábalos ha dado su primera entrevista en prisión. En ella asegura que los presos le animan a que forme un partido político y confiesa que le dolió que Pedro Sánchez dijera que era "un desconocido" para él.

"Si no me hubiera expuesto tanto, si no hubiera dado tanto la cara, igual no me la hubieran partido", afirma el exministro en otro fragmento de la entrevista.

Aunque Edu Galán destaca la "caligrafía" de Ábalos en esta entrevista donde ha respondido a mano a las preguntas, considera que el contenido son "todo elucubraciones".

En este sentido, el escritor responde al exministro: "Si la excesiva exposición pública te ha perjudicado, ¿por qué no aprendes de ello y dejas de dar entrevistas con bolígrafo?".

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