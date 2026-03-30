Ahora

Primera entrevista en prisión

Edu Galán responde a Ábalos: "Si la excesiva exposición te ha perjudicado, ¿por qué no aprendes y dejas de dar entrevistas?"

Edu Galán reflexiona sobre la entrevista de José Luis Ábalos desde prisión a través de un manuscrito. En este vídeo destaca la "caligrafía" del exministro, pero asegura que lo que dice en ella son "todo elucubraciones".

Edu Galán reflexiona sobre la entrevista de José Luis Ábalos desde prisión a través de un manuscrito. En este vídeo destaca la "caligrafía" del exministro, pero asegura que lo que dice en ella son "todo elucubraciones".

A falta de una semana de que se inicie el juicio contra él, José Luis Ábalos ha dado su primera entrevista en prisión. En ella asegura que los presos le animan a que forme un partido político y confiesa que le dolió que Pedro Sánchez dijera que era "un desconocido" para él.

"Si no me hubiera expuesto tanto, si no hubiera dado tanto la cara, igual no me la hubieran partido", afirma el exministro en otro fragmento de la entrevista.

Aunque Edu Galán destaca la "caligrafía" de Ábalos en esta entrevista donde ha respondido a mano a las preguntas, considera que el contenido son "todo elucubraciones".

En este sentido, el escritor responde al exministro: "Si la excesiva exposición pública te ha perjudicado, ¿por qué no aprendes de ello y dejas de dar entrevistas con bolígrafo?".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Nuevo 'no' a Estados Unidos: España cierra su espacio aéreo a todos los vuelos relacionados con la guerra en Irán
  2. Cuerpo no descarta ampliar las medidas anticrisis por la guerra en Irán: "Vamos a estar encima de cómo evolucionen los precios de la cesta de la compra"
  3. El Gobierno concede el indulto a 'Las seis de la Suiza' nueve meses después de su ingreso en prisión
  4. El Gobierno y la Iglesia firman el protocolo para indemnizar a víctimas de abusos sexuales sin incluir cuantías económicas específicas
  5. Carlos Mazón pide personarse en la causa de la DANA y tener acceso a toda la información de la causa
  6. Rosalía trae su 'Lux' a Madrid en el primero de sus ocho conciertos en España