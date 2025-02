Edu Galán compara a Mazón con "el fantasma de las Navidades pasadas": "El PP le está utilizando para sobrevivir políticamente"

Me da hasta pena", afirmó Edu Galán, quien criticó que "el PP está utilizando al señor Mazón como una pieza de ajedrez para sobrevivir políticamente en la Comunitat Valenciana" y se preguntó "hasta cuándo" lo mantendrán en el cargo.

La polémica en torno a la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana sigue creciendo. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha vuelto a estar en el centro de la controversia tras las dudas sobre su llegada al Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) durante la emergencia.

"A las 20.28 llegué al CECOPI", declaró Mazón, contradiciendo su afirmación previa de haber llegado en torno a las 19.00 horas. Este cambio en su versión ha generado críticas desde la oposición, que lo acusan de falta de transparencia en un momento de crisis.

La gestión del president ha sido duramente criticada por distintos actores políticos. En el Parlamento de la Comunitat Valenciana se votó recientemente una moción de censura contra Mazón, que no prosperó gracias al respaldo del Partido Popular y Vox. Al respecto, Ramón Espinar, señaló en Más Vale Tarde: "Si Mazón hoy sigue siendo presidente es porque el PP y Vox han decidido apoyarle y han decidido que lo siga siendo. Mazón es el president de la Generalitat Valenciana que apoya a la derecha española".

Edu Galán también se sumó a las críticas, lanzando una irónica comparación: "El señor Mazón es el fantasma de las Navidades pasadas, es un señor que me da hasta pena. Siento ser tan empático, es un problema mío que me tendría que tratar con un terapeuta, pero el problema es el PP porque está utilizando al señor Mazón como una pieza de ajedrez para sobrevivir políticamente en la Comunitat Valenciana. ¿Hasta cuándo va a mantener el PP a este señor que es como Mickey Rourke en un combate de boxeo amañado?".