Iñaki López se encuentra "solo frente al mundo" presentando Más Vale Tarde este viernes ante la ausencia de su compañera Cristina Pardo. ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? "Trataré de superar semejante prueba", espeta el presentador al comenzar el programa, quien desvela que "se ha ido a ver a su admirado Rafa Nadal al máster de Roma", donde juega este sábado; ya que "vive secretamente enamorada de él, hasta ahora, que acabo de confesarlo yo", dice en su conexión con Zapeando.

"Confiamos en ti, como confiamos en el piloto de la sociedad de la nieve", espeta Edu Galán provocando las risas en el plató del programa.

Por su parte, Iñaki López no duda en reaccionar: "Teniendo en cuenta que ayer fue la fiesta del 18 aniversario de El Intermedio, hoy no era el mejor día para quedarme solo, pero bueno, siempre puedo recurrir a dar la hora cada vez que me quede en blanco".