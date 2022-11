La presentadora Cristina Pardo ha vuelto a mostrar su simpatía por el tenista Rafa Nadal. Ha sido en Más Vale Tarde, donde se han mostrado los divertidos resultados de una aplicación que convierte las fotografías de personas "reales" en superhéroes y otro tipo de personajes de animación.

El programa ha exhibido varias fotografías de Pardo y su compañero, Iñaki López, reconvertidos en superhéroes, astronautas, estrellas de la música, etc. "No me parezco nada, ¿eh?", ha indicado Pardo al verse caracterizada como la inolvidable Mary Poppins.

Sin embargo, una de las imágenes que más ilusión le ha hecho a la presentadora, ha sido con una estética reconvertida en tenista y junto a su admirado Rafa Nadal. "Ahí estoy dándole instrucciones a Nadal, diciéndole cómo tiene que sacar. Me encanta", ha asegurado, entre risas. "Esta foto me la mandáis", ha solicitado Pardo.

La presentadora también ha opinado, entre risas, sobre otra foto en solitario: "parece que voy a levantar a Nadal en brazos"; mientras que su compañero, López, ha matizado: "parece que vas a cortar troncos, pero con la raqueta". Puedes ver la divertida secuencia en el vídeo sobre estas líneas.