Una discusión en un semáforo acaba en una pelea multitudinaria en Sevilla: podría haber sido ocasionada por el fútbol

Las imágenes han sido captadas por la cámara de un vehículo, que fue testigo de la pelea. Los vehículos estaban parados frente a un semáforo en rojo cuando un ocupante de un coche se baja y agrede a un chico que va en una moto.

Una discusión de tráfico en Sevilla ha terminado en una pelea multitudinaria. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, una cámara de un coche ha captado el momento. El vídeo se ha compartido a través de las redes sociales.

En el vídeo se puede ver cómo hay varios vehículos parados en un semáforo en rojo cuando el ocupante de un coche se baja y se encarga con los pasajeros de una moto. Leo Álvarez expone que la imagen "da a entender lo mucho que se te puede complicar la vida en un instante".

El periodista cree que la discusión tenía que ver con el fútbol ya que la discusión se produjo justo después de un partido del Betis y el conductor de la moto lleva una camiseta de este equipo hispalense.

Como se puede ver en las imágenes, el hombre baja del coche y le propina un golpe a una de las personas que va en la moto. Los dos ocupantes de la motocicleta se bajan de la misma y comienzan a pelear con él. Justo después, otros ocupantes del vehículo se unen a la pelea.

Álvarez señala que, al final, no ha habido denuncia y todos los implicados se van de la escena "por su lado". "Que estamos en feria, un poquito de buen humor", concluye Iñaki López.

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