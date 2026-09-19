Detenido un joven de 19 años tras apuñalar en el cuello al cliente de un kebab en Corral de Almaguer, Toledo

Tal y como ha indicado Leo Álvarez, en las imágenes del suceso se puede comprobar cómo "hay una persona que está cenando tranquilamente" y el agresor llega y "le pega una puñalada en el cuello sin mediar palabra".

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años que pegó una puñalada en el cuello a un cliente de un kebab en Corral de Almaguer, Toledo. "Hay una persona que está ahí cenando tranquilamente y le pega una puñalada en el cuello sin mediar palabra, sin razón aparente", ha expresado Leo Álvarez al ver las imágenes del suceso.

El detenido es un hombre de 19 años con varios antecedentes. Álvarez ha destacado la importancia de "explicar un poco el contexto de lo que está sucediendo en Corral de Almaguer": "Hay un grupo de personas que fueron hace varios días a montarla y que están cometiendo robos en esa zona, cometiendo hurtos y montando el lío", ha subrayado el periodista en Más Vale Tarde, a lo que ha añadido que, en el momento de la detención del joven, "la gente se arremolinaba y se puso a gritar".

En lo referente a la víctima, el colaborador de MVT ha indicado que "está bien por una razón" y es "porque no estaba demasiado afilado ese cuchillo, por lo que recibe es más un corte que una puñalada".

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