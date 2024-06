Como muchas tardes, Pablo Ojeda ha sorprendido a los presentadores de Más Vale Tarde con sus recetas sencillas y saludables. En esta ocasión, ha elaborado unos gambones rebozados en panko que ha hecho las delicias de Iñaki López y Cristina Pardo. De hecho, la presentadora ha decidido reservar uno de los gambones.

Su siguiente propuesta ha sido un flamenquín de pollo. Mientras estaba explicando a Cristina e Iñaki los pasos para elaborar este plato, Cristina ha descubierto que el gambón que había reservado, debido a que estaba muy caliente todavía, había desaparecido.

"Iba a comerme mi segundo gambón pero...", le dice a Iñaki. "Igual se lo ha comido", responde Pablo. "Igual no me he dado cuenta... digo 'se le va a enfriar'", responde Iñaki. Cristina no ha podido aguantar la risa y ha confesado la broma: en realidad ha sido ella la que ha disfrutado del plato.