La borrasca Aitor ha dejado rachas de viento fuertes en muchas provincias de España. En muchos lugares, de hecho, estas rachas huracanadas han arrancado árboles. Es lo que ha pasado en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, hasta donde se ha desplazado Javier Bastida.

"No suele tener mucho problema para peinarse precisamente", apunta Iñaki López al conectar con él, "hace tiempo que no te paso la cuchilla". "Sí, la última vez me la pasaste al cuatro y tuvo que venir Gonzalo Miró", contesta irónico el reportero.

El reportero muestra como un árbol de unos 20 metros ha caído por culpa de las fuertes rachas de viento que han llegado a superar los 50 kilómetros por hora. "Afortunadamente no ha habido daños personales pero sí que se han tenido que retirar dos vehículos", explica Bastida.