¿Son buenos los zumos? ¿Cuántos nos podemos tomar? Para resolver todas nuestras dudas alrededor de esta bebida, el nutricionista Pablo Ojeda nos visita al plató de Más Vale Tarde.

Ojeda resalta la importancia de la fibra que tiene la fruta y que pierde al ser exprimida para ser zumo, una importancia que nos explica a través de un simple globo. "Si me tomo el zumo quitando la pulma, es como si la energía que está dentro, sale. La fibra de la fruta libera la energía ligeramente", explica.

Eso sí, aclara que el zumo "no es el demonio" y afirma que nos podemos tomar "uno o dos a la semana", algo que deja atónito a Iñaki López. "Ojeda, como me veas comer un día, me retiras la palabra", bromea el presentador.