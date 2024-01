Más Vale Tarde conecta con Oriol Canal, experto inmobiliario, para hablar sobre qué ocurre con las casas en las que ha habido algún suceso truculento, como aquella en la que tuvo lugar el asesinato de los marqueses de Urquijo, que ha salido ahora a la venta por 3,2 millones de euros.

Canal señala en el vídeo sobre estas líneas que es habitual que este tipo de casas con hechos horribles bajen mucho de precio, pues, señala, "somos un país bastante supersticioso, aunque si aplicamos la lógica, el crimen no tiene nada que ver con la casa". Por ello, señala que "también es una muy buena oportunidad para quien quiera comprarla".

El experto apunta que, en España, una vivienda en la que ha tenido lugar un asesinato "se puede llegar a devaluar hasta un 50%". En el caso de la vivienda de los marqueses de Urquijo, en la exclusiva zona madrileña de Somosaguas, indica que estaría valorada en "cuatro millones y medio o cinco", si bien comenta que "la gente en realidad la compra por el terreno y luego ellos ya hacen su propia construcción".

Sobre si las inmobiliarias suelen comunicar a los compradores si en la casa en venta ha habido algún crimen sangriento, Oriol Canal señala que "normalmente no se sabe, porque en una casa con muchos años puede haber habido crímenes de violencia de género o de cualquier tipo que no son tan públicos y notorios". "Cualquiera de nosotros, en la casa o el piso que estamos viviendo, no sabemos cómo murieron todos los inquilinos", explica.