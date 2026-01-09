¿Por cuánto dinero dejarías de ser español?: este es el resultado del patriómetro de Más Vale Tarde

Más Vale Tarde ha salido a la calle para conocer la opinión de los españoles acerca de si aceptarían una oferta como la que Trump sopesa plantear a los groenlandeses.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está estudiando posibilidades para hacerse con el control de la isla de Groenlandia. Una de ellas, tras haber deslizado la militar y la política, sería la de comprar a los groenlandeses por 100.000 dólares para cada uno. La próxima semana se reunirán el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, con representantes de Dinamarca para tratar el asunto, pero mientras Más Vale Tarde ha salido a la calle para preguntarle a los españoles por cuánto dinero dejarían de serlo.

La encuesta ha empezado en Madrid y las opiniones han sido dispares. "Todo es escuchar ofertas, pero por medio millón de euros..."; "Si es cambio de ser estadounidense, ni por todo el dinero del mundo, con Donald Trump de presidente, no por Dios"; "Por 200.000 me compra Donald Trump una casa en Minnesota y me voy para allá de una, para eso he estudiado inglés"; "No hay dinero para pagarlo, yo no dejaría de ser española nunca", han expresado distintos ciudadanos.

El estudio ha continuado por Sevilla, donde han destacado que se lo pensarían si la cantidad que les ofrecen es buena y si mantienen la nacionalidad europea. "No dejaría de ser español por nada del mundo"; "Por lo menos que me resuelva la vida, dos o tres millones de euros"; "Soy española, me gusta ser española, no dejaría de ser española"; "Por 500.000 euros sí, pero europeos", han sopesado algunas personas.

Después ha llegado del turno de Barcelona y lo cierto es que no están muy por la labor de americanizarse. "La sangre no es negociable"; "Por un par de millones igual sí que me iría"; "Yo por nada, me encanta ser española, me encanta mi país y mis raíces andaluzas"; "El dinero es algo conseguible, ser español se es o no se es", han señalado ciertos catalanes.

La última parada ha sido San Sebastián y por nada del mundo renunciarían. "Por nada"; "No sé, no creo"; "Esas cosas no se hacen por dinero, pero por ver a la Real igual me convences...", han señalado algunos donostiarras.

Con todo, los presentadores de Más Vale Tarde también han querido argumentar su respuesta. Cristina Pardo ha indicado que por "100.000 euros no, pero no sería tan osada de decir que 'no por todo el oro del mundo'". "Ahora, con la oferta que ha planteado Trump, para que se quede con mi país, no", ha concluido. "Creo que todos tenemos un precio, el nuestro que procure ser elevado porque nos va mucho en ello porque perderíamos por ejemplo la sanidad pública, universal y gratuita si pasamos a ser norteamericanos. Ahora lo único que no compro es su cultura gastronómica", ha rematado López.

