Los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido espiados a través del sistema Pegasus sin autoridad judicial. Esta noticia se ha conocido después de saberse que también se espió con este sistema a más de 60 líderes independentistas. En Más Vale Tarde, la periodista Loreto Ochando ha reconocido que "es todo muy raro".

"Si hace un año se sabía que podían estar espiando a Emmanuel Macron y a Boris Johsnon, no me creo que el CNI no mirara en ese momento los nombres", ha indicado la periodista. Además, cuestiona que solo se presente una denuncia en la Audiencia Nacional sobre dos personas -haciendo referencia a Sánchez y Robles-. "Si hay más gente que ha sido espiada, ¿hay líderes de primera y líderes de segunda? ¿Por qué no se presenta una denuncia sobre el resto de personas cuyo móvil se ha espiado?", ha criticado Ochando, haciendo referencia no solo a los líderes independentistas sino a otros miembros del Gobierno que fueron espiados también hace un año.