Cristina Pardo, sobre la polémica por la Macarena: "Entiendo el shock con el Ecce Homo de Borja, pero esto...”

Una polémica rodea a la Virgen de la Macarena, en Sevilla. Como cuenta Iñaki López, la imagen de la citada virgen ha sido restaurada y muchas personas no están conformes con las pestañas que le han puesto a la imagen. "No la he entendido todavía, no me parece que haya tanta diferencia", manifiesta Cristina Pardo, "entiendo el shock con el Ecce Homo de Borja, pero esto...”.

Para protestar por estos cambios, ha sido convocada una manifestación en Sevilla, frente a la basílica que aloja la imagen, "para pedir responsabilidades a los encargados de la restauración". Paco Mesa, desde Sevilla, explica que frente al templo hay una enorme cola de personas que quieren ver, de primera mano, cómo ha quedado la figura de la virgen.

El reportero explica que en las últimas 48 horas se han llevado a cabo dos modificaciones para conseguir contentar a los fieles. "Casi el 80% de los hermanos de la Hermandad de la Macarena están de acuerdo, por lo que hemos podido hablar con ellos", explica Mesa.

"No se descarta que hubiera alguna dimisión dentro de la Junta de Gobierno por el malestar", manifiesta el reportero, "aunque, por el momento, no han emitido ningún comunicado". Paco cuenta que, desde la hermandad, han manifestado entender el malestar de los hermanos. "Entienden su preocupación", concluye.