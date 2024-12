Cristina Pardo, sobre los matones de Vigo: "El agresor campando a sus anchas en la calle y el agredido sin salir de casa, es indignante"

Una panda de matones menores de edad lleva meses sembrando el pánico en Vigo. Atemorizan a otros niños con insultos y palizas que después cuelgan en las redes sociales. Esta circunstancia se ha convertido en objeto de debate en Más Vale Tarde y la presentadora Cristina Pardo no ha podido evitar explotar al saber que hay jóvenes que llevan meses sin salir de casa: "Eso es lo que no puede ser, el agresor campando a sus anchas en la calle y el agredido sin salir de casa, es indignante, vamos".

Por su parte, el periodista Leo Álvarez ha narrado el caso particular de un padre que llegó a hablar con los progenitores de los matones, quienes le aseguraron que a su hijo no le iba a pasar nada. El niño, tras meses sin salir de casa por el miedo, se atrevió y "le partieron la cara, la madre tuvo que estar meses con medicación". Asimismo, ha afirmado que estos chavales "suben a sus redes, armas y de todo", al tiempo que ha asegurado que "hasta donde a mí me dicen, sus padres les ríen las gracias".