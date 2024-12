Cristina Pardo, sobre el exmarido de Juana Rivas: "Sorprende que este hombre mantenga la custodia de su hijo ante las acusaciones"

La presentadora de Más Vale Tarde, Cristina Pardo, ha expresado su asombro ante la situación que vive el exmarido de Juana Rivas, después de que se conocieran nuevas acusaciones de maltrato. Gabriel, el hijo mayor de Juana Rivas, ha roto su silencio este martes en un conmovedor vídeo en el que solicita ayuda para su hermano pequeño, quien, según él, vive con "un maltratador" y se siente "en riesgo de muerte".

El testimonio llega el mismo día en que la Fiscalía italiana ha formalizado cargos contra el exmarido de Rivas por maltrato a los hijos que tienen en común. En el vídeo, Gabriel revela que ha decidido hablar públicamente sobre lo que su hermano pequeño no puede expresar por sí mismo debido al miedo que enfrenta en su hogar. "Lo que durante muchos años no he podido expresar, y lo que mi hermano no puede decir ahora", afirmó.

En este contexto, Cristina Pardo comentó que resulta "sorprendente" que el hombre acusado de maltrato siga teniendo la custodia del hijo menor, quien, según las declaraciones de Gabriel, estaría viviendo una situación de peligro. "Entre unas cosas y otras, sorprende que este hombre mantenga la custodia de su hijo de 10 años con las acusaciones tan graves que pesan ahora en Italia sobre él", señaló.