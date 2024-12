El hijo mayor de Juana Rivas pide ayuda para su hermano pequeño: "Convive con un maltratador. Se siente en riesgo de muerte"

Gabriel, el hijo mayor de Juana Rivas, ha alzado este martes su voz y ha pedido ayuda para su hermano pequeño que, dice, convive con un "maltratador" y "se siente en riesgo de muerte".

El mismo día que se ha conocido que la Fiscalía italiana acusa al exmarido de Juana Rivas de maltratar a los hijos que tienen en común, el hijo mayor ha enviado un vídeo al que ha podido acceder laSexta en el que expresa "aquello que durante muchos años no he podido expresar" y lo que su hermano "en este momento no puede expresar".

"Vengo a pedir ayuda. Vengo a transmitir a todo el mundo lo que está sucediendo, lo que no debería de suceder. Vengo a darle un mensaje directo a aquellas personas que sí pueden mover hilos y sí pueden hacer algo por nosotros, y que hasta hoy no han hecho", ha indicado Gabriel al inicio de su mensaje.

Así, ha indicado que desde 2017, cuando él tenía 11 años y su hermano Daniel 3, "me arrancaron de mi casa, que es mi madre". Acto seguido, Gabriel ha denunciado que su hermano pequeño actualmente vive en "ese infierno que yo viví hasta los 16". "Él vive con un maltratador a su lado, él tiene miedo de expresar esas cosas porque sabe que su padre puede enterarse de estas cosas y puede amenazarlo", ha asegurado.

Además, Gabriel no solo se ha quedado ahí y ha hecho hincapié en que su hermano "se siente en riesgo de muerte". "Yo me he sentido en riesgo de muerte, y yo mi reflejo lo veo en él. No sé cómo en 2024 pueden suceder estas cosas horrorosas", ha añadido.