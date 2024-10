En Más Vale Tarde los presentadores Cristina Pardo e Iñaki López han repasado junto a Jokin Castellón el programa de Conspiranoicos, que emitirá laSexta esta noche. Y que versa sobre cómo el espía ruso Pablo González utilizó su tapadera de periodista, para acceder a instalaciones de alta seguridad. Sobre él, Cristina Pardo ha comentado que "debía de ser una persona muy importante para el Kremlim, porque fue recibido a pie de escalerilla por Putin".

Asimismo, la presentadora ha recordado que colaboró con laSexta, pero ha matizado que "mientras eso ocurrió aquí no teníamos ni puñetera idea de sus vínculos con el servicio militar ruso". "Él nos avisaba de que iba a estar incomunicado durante unas horas, pero todo envuelto de una manera muy verosímil. Porque todos los que hemos estado cubriendo un evento ene el exterior sabemos que hay momentos en lso que tienes que avisar de que 'oye ahora no voy a estar disponible'", ha añadido.

Momento que ha aprovechado para reproducir uno de los mensajes de Pablo González: "Mira, es que me acaban de cambiar un poco los planes y nos están llevando ahora a la fábrica grande de Dnipró y estaré un poco incomunicado durante una hora. Me han quitado el ordenador porque no me dejan llevarlo ahí, porque es una instalación de alta seguridad. Estaba montando el vídeo, pero no me ha dado tiempo a enviarlo. Estaré para el directo, pero no sé si me va a dar tiempo a enviarlo del todo, pero te voy informando".

El presentador de Conspiranoicos, Jokin Castellón, ha querido salir al paso de Pardo y ha afirmado que "ahí se demuestra que utiliza su tapadera para colarse en instalaciones de alta seguridad". "Otro de los audios clave es cuando nos dice: 'Me voy a descansar unos días'. Lo que no sabíamos es que ahí es donde se encontraba el jefe del GRU y donde le daban las órdenes", ha subrayado Castellón, quien ha apuntado que durante este capítulo también se repasarán los objetivos de González.