Después de conocerse que una comunidad vecinal de Jaén sortea jamón y vino en sus reuniones con el fin de que propietarios e inquilinos acudan a estos encuentros que muchos consideran de gran importancia, mientras que para otros no los son tanto. Es el caso de Cristina Pardo que ha confesado no hacerlo nunca, ni haberlo hecho en anteriores ocasiones.

"Yo nunca he ido a una reunión" son las palabras que decía la presentadora momentos antes de preguntar a los colaboradores. Mientras Bea de Vicente asegura que al vivir en una casa independiente no lo hace porque no tiene, Leo Álvarez confiesa que tampoco, pero por otra razón: "Siempre he vivido de alquiler"

En el otro extremo se encuentra la confesión de la periodista y colaboradora de Más Vale Tarde, Elisa Beni, puesto que ella acude "siempre" y además es de las que da "guerra".