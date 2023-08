Alba González se casó el sábado y se iba a Cuba a celebrar su luna de miel. Su vuelo tenía que haber salido ayer miércoles 2 de agosto a las 17:15h pero se canceló. El vuelo era ya el tercero en menos una semana de la ruta Madrid-Cuba de la compañía Iberojet que se cancelaba. El primero, el viernes 28 de julio y el segundo, el domingo 31.

"Me casé el sábado y mi vuelo a Cuba tenía que haber salido ayer miércoles y volver el 10 de de agosto a Madrid, pero aquí estoy, sin saber muy bien qué pasa", cuenta Alba en Más Vale Tarde. Tal como explica a la periodista del programa Ángela Sainz, ayer la agencia de viaje con la que habían contratado su viaje de novios, les mandó un mensaje diciéndole que el vuelo se cancelaba mínimo 24 horas. La explicación que les dieron es que había caído un rayo en el avión por la zona de Costa Rica y que tenían que revisarlo. Pero los pasajeros se preguntaban: ¿Y los otros dos vuelos que también se cancelaron?

Así, la noche de ayer miércoles les alojaron en un apartamento y les dijeron que volarían finalmente hoy jueves a las 15h de la tarde. Pero tampoco fue así. Les dijeron nuevamente que a las 18:30h, pero tampoco. Unos 70 pasajeros se han quedado en tierra porque no había plazas suficientes para todos en el avión "y tenían prioridad aquellos que habían hecho el checking online (nosotros lo habíamos hecho mediante la agencia de viaje) y aquellos viajeros que todavía quedaban de los dos vuelos cancelados antes", lamenta Alba.

Los pasajeros de los vuelos cancelados del viernes y el domingo fueron recolocados y distribuidos en otros vuelos que salieron ayer miércoles y el de hoy jueves. "A nosotros nos han aplazado hasta el domingo 6 de agosto, pero tampoco te lo aseguran. Y claro tantos kilómetros para viajar el domingo y volver el miércoles.. Además, si no aceptas el vuelo del domingo no tienes derecho a hotel", asegura Alba, lamentando haberse quedado sin luna de miel y sin vacaciones: "Se han cargado todo y encima no te dicen nada. Te dejan ahí a la deriva y búscate la vida", denuncia.