Claudio Feijoo, economista, sobre las relaciones comerciales entre España y China: "Es una balanza difícil de equilibrar"

Claudio Feijoo, economista e ingeniero experto en China, considera que las visitas de Pedro Sánchez a este país es una estrategia "inteligente" y recuerda que tanto la UE, como 140 de 200 países en el mundo, tienen déficit comercial con el gigante asiático.

Claudio Feijoo, economista e ingeniero experto en China, analiza en Más Vale Tarde el viaje oficial a este país de Pedro Sánchez en lo que supone su cuarta visita en cuatro años.

Todo ello en un contexto de déficit comercial entre ambos países de 42.000 millones a favor del gigante asiático. El experto señala que esto "no solamente le pasa a España, le pasa a Europa y a 140 de los 200 países que tiene el mundo".

El motivo, explica, es que "China es la fábrica del mundo", si bien todavía es dependiente en sectores como la energía y, sobre todo, el sector agrícola, que es lo que más exporta España a este país.

Actualmente China vende a España productos sobre todo tecnológicos, una "balanza que es difícil de igualar tanto para España como para Europa", tal y como apunta Feijoo.

El experto defiende la importancia de las relaciones con China, ya que es un actor "creciente" en industria, tecnología e innovación "y va a serlo más" debido a los programas gubernamentales que van a añadir "más músculo" a estos sectores.

De este modo, comenta que China aspira a alcanzar una posición predominante en el mundo desde las dependencias económicas, de manera que cree que el viaje de Sánchez tiene como objetivo "equilibrar la situación".

Feijoo opina que es "inteligente" que el presidente haga estas visitas a China: "Si el país número dos del mundo te recibe, ¿por qué no aprovechar la oportunidad?", afirma.

Respecto a las relaciones entre China y Estados Unidos, recuerda que el país norteamericano "decidió deslocalizar la producción a China y beneficiarse". También señala que, aunque China es un factor fundamental en sostener la guerra en Ucrania, cree que "si tu imperio es comercial te interesa un mundo relativamente estable".

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