"Viniendo aquí me lo han dicho por el camino dos o tres personas", reconoce Chimo Bayo en Más Vale Tarde con respecto a su mítico "grito de guerra". El DJ considera que su célebre 'hu-ha' "transmite alegría, empatía y diversión". Es por ello que el conocido como 'rey del Bakalao' asegura a Cristina Pardo que, lejos de molestarle que la gente se lo diga por la calle, está más que orgulloso. "Hoy me he hecho unas 10 fotos por la calle. Yo soy una persona muy accesible y a la gente, si la respeta, te respeta", asegura.

Ahora que se cumplen tres décadas de este fenómeno que arrasó España, conocido como la Ruta del Bakalao, Iñaki López, copresentador del programa, se plantea si es cierto aquello que se decía de que los DJ, "las auténticas estrellas de todo esto", ganaban un dineral.

"Depende. En mi caso, como yo tenía una personalidad muy marcada, que hablaba por el micro, cantaba, me subía por encima de los platos, me inventaba las letras de las canciones en directo con la gente, sí. Si coges una discoteca vacía arruinada y abres un viernes y tienes 6.000 personas ahí sí que ganas dinero como DJ porque lo has ganado tú. Ese es un momento maravilloso", reconoce.