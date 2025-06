El chef Carlos Maldonado se 'enfada' con Iñaki López: "No te has acordado ni de mi nombre al inicio"

El cocinero ha recordado al presentador de Más Vale Tarde que todavía no ha visitado su restaurante Raíces. "No he ido porque no he tenido tiempo que tengo dos niños", se ha defendido Iñaki.

El chef Carlos Maldonado ha atendido a una solicitud de Iñaki López que le pidió preparar un plato de caza. El cocinero con estrella Michelin ha mostrado cómo preparar unas deliciosas perdices en escabeche en cuatro sencillos pasos.

El cocinero explica que, a pesar de ser carne de caza, no tiene un sabor excesivamente fuerte. "La perdiz tiene mucho gusto, aporta mucho sabor al caldo pero, no es un jabalí", indica. El cocinero, además de preparar el plato, también ha traído varias tapas hechas con perdiz para mostrar su versatilidad.

Maldonado comenta que Cristina sí que ha visitado su restaurante y ha podido probar alguno de los platos que hace con carne de caza. "Iñaki no ha ido...", desvela el cocinero. "No he ido porque no he tenido tiempo que tengo dos niños", responde el presentador, "qué puñalada trapera a destiempo".

"Lo primero... no te has acordado ni de mi nombre al inicio", responde Carlos. "Pero, eso no te lo tomes como algo personal", responde Cristina. "Eso te convierte en alguien muy cercano a mí", afirma López, "cuando tengo confianza con alguien... olvido su nombre".

Iñaki comparte que un día se equivocó con el nombre de su mujer. "Llevábamos tres años casados y teníamos un niño", añade, "¿qué te parece?". "No, eso no", responde Maldonado, "eso sí que es peligroso".