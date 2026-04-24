Caza al fenómeno '#Papagorda' con multas de hasta 10.000 euros por grabar y difundir imágenes de gente ebria en la Feria de Sevilla

La abogada Bea de Vicente ha señalado que "aunque se trata de un lugar público", se "vulnera el derecho al honor y a la intimidad de esas personas" al publicar imágenes "con la intención de reírte" de ellas.

Grabar y difundir imágenes de gente ebria en la Feria de Sevilla puede conllevar multas de hasta 10.000 euros, tal y como ha recordado el Consejo Audiovisual de Andalucía. Y es que el fenómeno '#Papagorda' se ha repetido otra vez este año, con fotos en las que las personas son perfectamente identificables y que se hacen públicas en redes sociales con fines de burla.

Se trata del hashtag de 'moda' de la Feria de Sevilla, con el que ya se han compartido 2.000 publicaciones en estos días. En 2024, solo en una red social, las publicaciones con el hashtag 'Papagorda' alcanzaron los 74 millones de visitas. Ahora, al saber que se enfrentan a multas de hasta 10.000 euros, las personas ya no comparten tanto este tipo de contenidos en cuentas abiertas, sino que lo hacen en privadas.

La abogada Bea de Vicente ha señalado al respecto que "aunque la persona está en un lugar público, somos dueños de nuestra imagen". "Lo que no puedes hacer es difundirlas con la intención de reírte porque, además, vulnera el derecho al honor y a la intimidad de esas personas", ha subrayado, tas lo que ha expresado que ella no le ve "ninguno gracia". "Además, es más que multable e incluso denunciable, así que cuidado", ha concluido.

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