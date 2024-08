Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal por la Universidad Carlos III, ha expresado en Más Vale Tarde su preocupación por el curso que está tomando la investigación dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, que indaga en las conductas y actos relacionados con Begoña Gómez, esposa del Presidente.

Álvarez calificó las indagaciones como "palos de ciego" y criticó la amplitud con la que se está abordando la vida de Gómez. "Esto es la consecuencia lógica del objeto del proceso que fijó el juez en un auto el 1 de julio de este año, donde dijo '¿cuál es objeto del proceso? Los actos, conductas y comportamientos de Begoña Gómez'", señaló el catedrático. Según Álvarez, la amplitud de la investigación está llevando a situaciones absurdas y a un desgaste innecesario de testigos, como es el caso de Simón. "Esto es un escándalo, como la canción", agregó con ironía.

Álvarez también cuestionó la decisión del juez Peinado de ceder el vídeo del derecho a no declarar de Sánchez a las partes implicadas, considerando que "es una barbaridad" y que carece de valor procesal. "¿Qué va a aportar una no declaración? Lo único que podría aportar es el papel donde dice que este señor se negó a declarar", sostuvo, añadiendo que el uso de la imagen del Presidente en un acto procesal no aporta nada y solo busca generar ruido mediático.

En cuanto a la posibilidad de que el juez Peinado haya incurrido en motivos para ser recusado, Álvarez fue cauto, señalando que aunque se han presentado dos querellas contra él, "los magistrados tendrán que estudiarlas muy tranquilamente". No obstante, cuestionó la transparencia del proceso, en particular el manejo del secreto de sumario, calificando la situación como "no presentable".