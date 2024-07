Durante su paso por Más Vale Tarde, el chef y colaborador del programa, Carlos Maldonado, aprovechó un momento de la receta para explicar cómo gracias a la cocina consiguió cambiar su vida.

El chef, que cuenta con una estrella Michelin, desveló que su paso por el colegio no fue fácil, especialmente en lo que respecta a los estudios. "Cuando eres pequeño te dicen 'sigue esta línea', y cuando te sales de ella ya no eres bueno", comentó. "A mí me dijeron que no valía para estudiar… entonces salía a calle a vivir", añadió Maldonado.

"Me desvié en el camino", señaló el cocinero, pero después, con el paso de los años, encontró en la cocina su sitio, su lugar seguro: "Me sentía útil, me sentía reconocido".