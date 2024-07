Carlos Maldonado cocinó en el plató de Más Vale Tarde una receta de guisantes con jamón y huevo poché. El chef decidió incluir en la sartén el tocino del jamón, "un potenciador de sabor", algo que el nutricionista Pablo Ojeda prefirió no ver. "Esto le va a dar alegría, pero si queremos hacerlo un poco más light, incluimos aceite de oliva", señaló Ojeda.

Tras oler el plato, Cristina Pardo no pudo evitar hacer una confesión a Carlos Maldonado: "Lo mejor que me ha pasado en la vida es que estés tú aquí", a lo que añadió: "Luego llego a mi casa, me pongo a cocinar, y digo que menudo horror todo". En ese momento, al ver la cara de Pablo Ojeda, el chef le pidió que no se pudiera "celoso". "Será que no te aplaudo tus platos", comentó entonces la presentadora.