El exministro José Bono ha asegurado en Más Vale Tarde que la presencia del rey Juan Carlos I en el funeral de la reina Isabel II es una noticia poco trascendente.

"Si se hubiese quedado en Emiratos Árabes probablemente nadie le hubiera echado en falta. Las cosas son así", ha dicho.

"Creo que tampoco hay que hacer de esto algo especialmente importante. Es un tema secundario. Si no hubiese ido, no hubiese dado motivo para muchas crónicas que se han hecho sobre los enfrentamientos en la casa real. Probablemente no ha venido bien pero no le concedo una gran trascendencia al hecho", ha zanjado.