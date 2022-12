El extesorero del PP, Luis Bárcenas, no es el primero que recoge dinero en tiempo récord. En dos ocasiones ha tenido que pagar fianza Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. Una fue en 2013, entonces el juez Elpidio José Silva le metió en prisión preventiva por la compra del 'City National Bank' de Florida y familiares consiguieron reunir en menos de 24 horas los 2,5 millones de euros que pedía el juez. Entonces, Blesa volvió a ver la luz.



La segunda vez que impusieron a Blesa una fianza, fue con el caso de las tarjetas negras de Caja Madrid. El juez le pidió 16 millones de euros en concepto de responsabilidad civil y Blesa intentó que la aseguradora de la entidad pusidera el dinero, pero no coló. Como Blesa no estaba en la cárcel, decidió no pagar y el juez Andreu ordenó el embargo de su patrimonio.



Rodrigo Rato también fue condenado a pagar tres millones de euros por las tarjetas 'black', pero gracias a un aval del banco Sabadell esquivó el embargo.

Los compañeros de Bárcenas en el caso Gürtel tampoco se han librado. Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP gallego y cerebro de la trama pagó 100.000 euros para salir de Soto del Real, allí pasó tres años. El dinero salió del bolsillo de sus hermanos y de préstamos de amigos y allegados.



El cabecilla de la trama, Francisco Correa pasó otros tres años y cuatro meses en prisión preventiva en la misma cárcel que Crespo y Bárcenas. Para salir, el juez le impuso 200.000 euros de fianza, que pagó su madre.



El expresidente balear, Jaume Matas, hizo una transferencia millonaria para evitar la cárcel. Parte del dinero salió de su bolsillo y del bolsillo de sus amigos, pero el juez la acabó retirando.