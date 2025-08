Bernardos respalda las acusaciones de "insolidaridad" de Illa contra Ayuso: "Lo que quiere es beneficiar a los que más tienen"

El economista explica que "Madrid tiene un modelo diferente al resto de autonomías, poniendo pocos impuestos y dando pocos servicios públicos", aunque aclara que lo que hace Ayuso "no es dumping fiscal".

El pasado domingo, el president de la Generalitat, Salvador Illa, acusó a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso de hacer "competencia desleal y dumping fiscal" al resto de CCAA con las bajadas de impuestos llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid, especialmente aquellas que benefician a las rentas más altas.

Gonzalo Bernardos explica que "Madrid tiene un modelo diferente al resto de autonomías, poniendo pocos impuestos y dando pocos servicios públicos". En ese sentido, el economista da la razón a Illa y asegura que "lo que quiere Madrid es beneficiar a los que más tienen".

No obstante, el profesor asegura en Más Vale Tarde que la política fiscal de Ayuso "no es dumping fiscal", ya que hace un uso legal de sus competencias. Además, argumenta que "Cataluña no lo está haciendo mejor que Madrid, porque gasta menos en sanidad y educación, y ese dinero ha ido a pagar las aventuras independentistas".

De hecho, esto se debe a que, según Bernardos, recortar los servicios públicos no tiene un gran coste político para los gobernantes. "La población tampoco valora que se gaste mucho en sanidad y educación", concluye.