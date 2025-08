El magistrado González Vega considera "una estrategia en sí misma" que Santos Cerdán haya concedido una entrevista

'La Vanguardia' ha publicado una entrevista con el exmilitante socialista que continúa en prisión. Cerdán mantiene su inocencia y, además, expone que los audios filtrados no han existido o no es su voz.

Santos Cerdán ha hablado desde prisión. El exmilitante socialista ha concedido una entrevista al medio 'La Vanguardia' en la que mantiene su inocencia y que, además, no ha hecho nada de lo que le ha acusado la UCO en su informe.

El magistrado Ignacio González Vega considera que "la concesión de una entrevista ya es una estrategia en sí misma". "Vemos que se mantiene persistente en su inicial declaración", añade, "no ha variado una coma ni un ápice".

González Vega indica que no tiene duda de que, durante la entrevista, "en todo momento ha seguido el consejo de sus abogados en cuanto a lo que debe de responder y si es qué ha de responder". Cerdán, además de declararse inocente, también afirma que en los audios que se han filtrado no existieron o que no es su voz. "Este es el mismo argumento que ya planteó en su primera declaración en sede judicial", indica el magistrado.

González Vega destaca que el informe de la UCO "no es medio de prueba" sino que ha de ser "objeto de prueba a lo largo de la instrucción". "Todas las afirmaciones que se contienen en el citado informe deben de acreditarse durante la instrucción", añade. Por ese motivo, como indica el magistrado, Cerdán está impugnando los audios en los que se le incrimina claramente.