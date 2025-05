Bernardos, sobre los impuestos a pisos vacíos: "No van a arreglar nada. No pueden poner una 'Policía de la Vivienda' que revise cada casa"

El PSOE ya ha registrado una proposición de ley con la que busca impulsar un alquiler asequible. Para ello, proponen mayores impuestos a los pisos vacíos y a las viviendas turísticas; pero también extender las bonificaciones en el IRPF para los propietarios que alquilen sus casas a precios al alcance de todos, aunque sus viviendas no estén en zonas tensionadas.

Para el profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, esta medida "no van a arreglar absolutamente nada". Según ha explicado este viernes, en una entrevista en Más Vale Tarde, todo se explica por una "sencilla razón": el Gobierno no puede poner "una 'Policía de la Vivienda' que se dedique a ir "casa por casa, para ver si están vacías o no". Es muy complicado, porque hay que estudiar caso por caso.

Sobre todo, cuando se trata de grabar no solo los pisos vacíos o turísticos, sino también las segundas viviendas. Para Bernardos "vamos de mal en peor" porque no se puede valorar igual a un propietario que tiene una mansión en una zona de costa, por ejemplo, que a uno que disponga de una segunda vivienda en su pueblo natal.

Y el profesor ha puesto un ejemplo. "Supongamos el caso de una amiga mía de Jaén, que su padre y su madre quieren volver a su pueblo y solo lo hacen por Semana Santa y en verano". Tras plantear la hipótesis, Bernardos se pregunta si "estas personas, de un pueblo de Jaén, van a tener que pagar más en el IRPF, sobre todo cuando hablamos de dos jubilados. Y todo porque, "según el Ministerio de Vivienda, ahora son personas especuladoras. Por favor", ha lamentado.

Por todo ello, considera que estos nuevos impuestos a la vivienda "le van a costar muy caro al Gobierno y todo por seguir las doctrinas de Sumar". En su opinión, "Vivienda ha cambiado a las personas que asesoran a la ministra. En vez de perfiles técnicos, se han puesto perfiles ideológicos relacionados con Sumar".

Para el profesor y economista, lo que importa es el relato. Y este nos dice que "hay dos partes en España". "Unos pobrecitos, que son todos los que viven de alquiler; y otros que tienen más de una casa, que se convierten en ricos o superricos, aunque esa casa esté en un pueblo y su valor de mercado sea prácticamente el sentimental". Que a veces, recuerda, no llega ni a los 75.000 euros.