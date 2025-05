Un vecino denuncia los desorbitados alquileres en la Costa del Silencio, Tenerife: "Si no me dan opción, me meto en algo abandonado"

Es la más grande de las Canarias, y se la conoce como la isla del eterno verano. Un destino de vacaciones donde no hay temporada baja. El principal motor económico de la isla va más allá de los paquetes vacacionales. Y es que el sur de la isla ha escalado puestos como destino predilecto de turismo de alto nivel.

Pero Tenerife, el paraíso, tiene otra cara: la de los miles de trabajadores que mantienen la maquinaria turística y para quienes vivir en la isla es cada vez más insostenible. Alquileres desorbitados y un turismo desenfrenado, descontrolado y agresivo marcado por el exceso y conflictos.

David Casasús, reportero de Apatrullando, se desplaza hasta la zona de la Costa del Silencio, "donde viven muchos trabajadores del sector turístico". 'La lucha de pocos vale por el futuro de todos' son algunas de las pancartas que se pueden ver colocadas en los edificios abandonados de la zona.

El reportero patrulla la zona hasta que logra hablar con algunos de los pocos vecinos que viven en uno de los bloques abandonados, desde hace 54 años. "Cuando llegué, esto no estaba así, estaba limpio, pero nos desalojaron porque al parecer se iba a derrumbar y destrozaron todo", cuenta el joven que vive allí, que le presenta al primer vecino que entró en ese bloque.

"¿Viven aquí porque no les queda otra opción?", le pregunta al reportero, a lo que el vecino responde: "¿Cómo voy a pagar 1000 euros por una casa si gano 1400? ¿Qué como? Si no me das una opción habitacional, me meto donde pueda. Donde viva alguien no porque no es mi estilo, pero en algo abandonado por supuesto que me meto".

