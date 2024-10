El 'Cholo' Simeone y Carlo Ancelotti han mantenido un intercambio de declaraciones en las ruedas de prensa previas a sus respectivos partidos de Champions League. Por su parte, el argentino mantiene que se debe sancionar a quienes provocan: "Yo me pongo en primer lugar si me sucede, sanción, sanción también para el que provoca". Por su parte, el italiano responde: "Contestar esto del comportamiento de Courtois cuando durante el partido le han dicho, no sé cuantas veces, 'muérete' es desviar el tiro, es simple".

En el plató de Más Vale Tarde, el poeta Benjamín Prado ha sido muy contundente sobre el comportamiento de los jugadores tras el partido: "Fueron a aplaudir al Frente Atlético por miedo a Simeone y a que no les pusiera porque está absolutamente identificado con esa panda del fondo sur del estadio. Y me da la sensación de que le está creando un problema muy grande al Atlético de Madrid". Asimismo, Prado ha añadido: "Me da la impresión de que Simeone, si no fuese entrenador, sería un miembro del Frente Atlético".