Beatriz de Vicente, sobre el 'pique' de dos coches en Palma: "Es una conducción temeraria a todas luces"

En pleno paseo marítimo, un vehículo ha comenzado a conducir haciendo eses para evitar que el coche que iba detrás suyo pudiera adelantarle. Han llegado, incluso, a saltarse semáforos en rojo.

Dos vehículos han protagonizado, como indica Iñaki López, "un pique absurdo" en pleno paseo marítimo de Palma. Como se puede ver en las imágenes, uno de los coches obstaculiza el paso del otro haciendo eses e invadiendo el carril contrario para evitar el adelantamiento.

Además, ambos vehículos no dudan en saltarse varios semáforos para seguir con su 'pelea' y, en un momento, llegan incluso a poner en riesgo a un viandante ya que están a punto de atropellarle. La escena fue grabada por otro vehículo.

Leo Álvarez cuenta que la Policía Local del municipio le han dicho que ellos no investigan de oficio este tipo de sucesos, sino que lo hacen "a instancia si alguien denuncia". El periodista indica que si, por ejemplo, un coche patrulla hubiera sido testigo del suceso sí que se habría investigado.

Beatriz de Vicente entiende la respuesta de los agentes, "pero no la de Fiscalía porque esto son delitos públicos". "Fiscalía, si lo ve, pueden actuar de oficio", explica, "y eso es una conducción temeraria a todas luces".

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